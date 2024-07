Kas sinu kodust on puudu tähelepanuvajadusega padjakaunistus? Nurrumootor Sven saab iga inimesega läbi

Nüüd on SINU võimalus hea inimene, kes sa oled mõelnud adopteerida päris oma nurrumootori, tulla Sven-poisiga tutvuma! Kes teab, ehk oled leidnud oma südamesõbra!

Sven on iseloomu poolest tähelepanuvajadusega padjakaunistus - lebab siin ja seal aga pigem ikka inimese külje all. Ettevaatlik tuleb olla nt raamatu lugemise, ristsõna lahendamise või arvuti ees olemisega, sest tema arust on parim paik pikutamiseks sinu nina ees (ükskõik, kui palju see sinu tööd segab). Laua peale pole hoiukodu teda lubanudki, seega natuke juba harjub sellega, et igale asjale on oma koht.

Sven on tõesti malbe ning laseb endal isegi küüsi lõigata, mis on tore, sest talle meeldib väga tainast sõtkuda ka. Ta on nii pehme ja ilusa kasukaga, et tekib tahtmine lausa harja hakata kasutama - kuigi tundub, et toakassina saab ta ise väga hästi oma karva eest hoolitsetud.

Suurt mänguasjasõpra Svenist välja pole tulnud, kuigi see võib ka muutuda - äkki ta on väga valiv mänguasjade suhtes? Ning teine isane kass talle kohe kindlasti EI meeldi. Samas nt sõna „võõras“ on küll talle... võõras. Sest Sven saab iga inimesega läbi!

Kui armas Sven võitis Su südame, siis tutvu loomavõtu tingimustega, täida loomasoovija küsimustik ning me võtame Sinuga peagi ühendust.

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „Sven“!

PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks.

Ka väike panus on suur panus!

Sven on kastreeritud, vaktsineeritud, kiibistatud ning saanud parasiitidevastase kuuri. Asub hoiukodus Tartus. Natuke kosutust ja kontrolli ta veel vajab, kuid põhimõtteliselt on Sven täitsa koduvalmis!