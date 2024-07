Kardad agressiivse kajaka rünnakut? On üks asi, mida kindlasti teha ei tohi, kui oled linnu sihtmärgiks

Mida teha, kui naudid parasjagu saiakesi ja märkad silmanurgast õudusega, et kriiskav kajakas on võtnud hirmuäratava kiirusega suuna sinu poole ega kavatsegi peatuda? Esimese asjana tuleks käed tõsta kaitseks pea kohale ja võimaluse korral liikuda rahulikult eemale. Kajakaid ärritab kõige rohkem, kui sa hakkad kätega vehkima, mis on inimese loomulik instinkt, nii et seda ei tohiks mitte mingil juhul teha, ka siis, kui tahe on niivõrd suur. Ja kui sa jääd samale kohale ning oled ümbritsetud toidust või toidujäätmetest, on suur tõenäosus, et kajakas, kes tuli juba kord ründama, teeb seda lähiajal uuesti.