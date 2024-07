VIDEO | Kuidas su lemmik sind nähes reageerib? See kassiomanik oma kiisult sellist põlgust küll ei oodanud

Kassid on teadupärast rohkem isepäised ja järgnev video, mida jagas TikToki kasutaja FreedomFarmhouse kassist nimega Goldie, illustreerib seda isepäisust hästi. Videost on näha, et Goldie omanik lamab voodis ja filmib Goldiet tulemas - ehk otsis kassike endale mugavat kohta, kus magada? Ta juba peaaegu leidis... ta tammub oma omaniku peal, kuid märkab teda järsku. Ja läinud ta ongi! Vaata seda vahvat põlglikku nägu allolevast videost.