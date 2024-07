FOTO | Nii vahva algatus! Viljandi betoonkassid aitavad varjupaigakiisudele kodu leida

Linnaliikluse korraldamiseks paigutati Viljandi tänavatele 2022. aastal Kristi Kangilaski kavandatud ja skulptor Aime Kuulbuschi modelleeritud betoonist kassikujud. Betoonkassid on inspireeritud Viljandi logol olevast kassist ja „Naksitrallide“ multifilmist.

„Kuna erilised kassikujud püüavad juba niigi möödujate pilke, siis tekkis meil mõte riputada neile kaela Viljandi loomade varjupaigas kodu ootavate kasside kuulutused. Varjupaigas on hetkel tipphooaeg, koduootel on üle 150 kassi ja neid tuleb igapäevaselt juurde. Seega kulub igasugune reklaam ja tähelepanu neile praegu väga ära. Oleme rõõmsad, et Viljandi linnavalitsus kampaaniaga kaasa tuli,“ selgitas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.