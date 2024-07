Koeraomanikud, tähelepanu! See nunnu populaarne oma aias tehtud algatus võib koerale väga õnnetult lõppeda

Kuid sellel armsal vaatepildil on ka üks aga: kui sa juhtud olema koeraomanik, siis tasub võtta teadmiseks, et paljud linnusöödad võivad olla koerale väga mürgised.

Ekspertide sõnul võivad osa linnusöödasegusid sisaldada rosinaid, sultanasid (heledad seemneteta viinamarjad) ja sõstraid – kõik need võivad olla koerale mürgised ja isegi potentsiaalselt surmavad. Nendes toitudes on komponente, mida koera organism ei omasta, mistõttu võivad need põhjustada haigusi, kõhulahtisust ja harvematel juhtudel veelgi raskemaid probleeme.