TAHAKS KOJU | Ühesilmne jutukas Kreisy on ülisõbralik sülekass, kes on oma õige kodu otsingul

Tal oli varjupaika jõudes vasaku silma vigastus, mille tõttu silmamuna oli armistunud nii, et ta sellest enam ei näinud. Kuna polnud teada, kas vigastatud kasutu silm võis veel kroonilist valu tekitada, tuli see eemaldada. Silmavigastusega samal poolel on Kreisyl lõua taga tunda õhupüssi kuul.

Varjupaika saabudes ei suhelnud ta mitu nädalat esialgu ühegi töötajaga, peale susisemise. Ühel päeval hakkas Kreisy lisaks susisemisele ka rääkima. Kreisy on selline jutukas kass, kellele meeldib inimesega kahekõnet pidada ja väga ilmeka näugumisega vestluses osaleda. Ta vastab küsimustele ja kui ta midagi soovib, oskab ta seda ise nõuda. Kuigi Kreisy on esialgu ettevaatlik, võib ta usaldusväärsete inimestega olla ülisõbralik, lausa pealetükkiv. Kui Kreisy on otsustanud sülle ronida või trügida, on teda peaaegu võimatu eemale tõrjuda, ja sealjuures nurrub ta ise nii kõvasti, et ta ilmselt ei kuulegi, kui talle midagi öeldakse.