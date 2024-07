VIDEO | Kohutav! Rumeenias hukkus teismeline tüdruk hirmsa karurünnaku tagajärjel oma poiss-sõbra silme all

Kui päästjad sündmuskohale jõudsid, leidsid nad surnukeha ümber tiirleva karu. Agressiivne kiskja üritas päästjaid rünnata, seega lasti karu maha. Hukkunu poiss-sõber rääkis Stirile Pro TV-le, et oli oma tüdrukuga Spumoasa kose poole matkamas, kui järsku ilmus rajale karu. Noormees nägi rünnakut pealt, kuid pääses ise vigastusteta.

Tema sõnul oli rünnak ootamatu ja ta üritas karu hirmutada, kuid sellest ei piisanud. Noormees lisas, et ta oleks soovinud, et tüdruku asemel oleks see hirmus õnnetus juhtunud temaga. Päästjate saabudes oli noormees šokiseisundis.