Sfinksikassid kotti ja hoolimatult kohviku terrassile! Cats Help sai ajaloo võikaima telefonikõne osaliseks

Nimelt oli tulnud üks naisterahvas kohalikku kohvikusse ning pannud siis kassid sinna terrassile, lõõmava päikese kätte, öelnud kõrvalolevatele einestajatele, et temal on nendest kassidest kõriauguni, ning lahkus.

Muidugi üllatus oli suur, et kiisudele oli lausa passid kaasa pandud, ehk tänu sellele sai saime vähemalt aimu kui vanad nad on, 2-aastane ja 14-aastane. Kiipe kontrollides kahjuks targemaks ei saanud, sest mõlemad olid registreerimata, ehk ilmselt ühestki ametlikust kasvandusest nad pärit ei ole.

Kõige kurvem ongi ka see, et kuna üks neist kiisudest on juba päris eakas ja lausa 14aastane, siis oma kõrges eas veel nõnda hüljatud saada ja kodust ilma jääda on lihtsalt äärmiselt julm.