Aita meil aidata! Südametemurdja kass Nikita on tervisega kimpus ja vajab heade inimeste abikätt

„Veterinaar võttis ka vajaliku proovi respiratoorse paneeli jaoks, mis tuleb saata Saksamaale laborisse, et teada saada, kas tema organismis on peidus ehk mõni tõbi, mis vajab antibiootikumikuuri.

Puuris olevana märkasime, et ka tema seedimine on väga korrast ära. Seetõttu on vajalik Nikitale teostada ka giardiatest ning loomulikult peab ta sööma seedimist toetavat eritoitu - gastro intestinal krõbinaid ja konserve.