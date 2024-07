Lemmiklooma surm mõjub lastele rängalt. Psühholoog: uue lemmiku kohe pärast eelmise surma toomine ei ole hea mõte

Lemmikloomad on hinnatud ja väärt kaaslased, sest nad toovad kõigi pereliikmete ellu rõõmu ja lohutust. On tõestatud, et lemmikloomad mõjuvad tervisele positiivselt, nad ei kritiseeri ega esita küsimusi. Seega on mõistetav, et lemmiklooma kaotus on hoop, mida võivad eriti raskelt elada üle pere noorimad liikmed - lapsed.