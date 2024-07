Kas ja miks anda oma koerale toortoitu?

Pille on samuti tõeline kuldsete retriiverite fanatt: „Esimene kuldne retriiver tuli meie perre aastal 2015. Kara oli show-liini koer, kes avas minu silmad ka retriiverite tõule omaste tegevuste maailma. Praeguseks on mul kodus ka kolm tööliini koera, kellega harrastame retriiveritele omast tööd – retriivimist!“ Pille on lõpetanud Lisbeth Borg de Waardi rahvusvahelise koertetreenerite kooli ja omab ka vastavalt diplomit. Lisaks on ta käinud mitmetel koolitustel ja täiendanud ennast erinevate maailmakuulsate treenerite all ning on retriiverite tõukatse kohtunik. Pillel on kennel nimega Goldwood.

Kenneli Meiepere lõi Karis aastal 1991, olles olnud koertemaailmas tegev juba pikalt – nii treeneri, näituste korraldaja kui ka Võru koerteklubi asutajaliikmena. „Praeguseks on meil kodus vaid kuldsed retriiverid just eelkõige oma kuldse iseloomu, välimuse ja suurepärase koostöövalmiduse ning tervise tõttu. Kuldne retriiver on suhteliselt algupärane tõug – õige toitmise ja kasvatusega on see üsna probleemivaba tõug ja muidugi suurepärane kaaslane.“

„Minu kennel Armirelli on registreeritud aastal 2003, seega olen aretustööd teinud pisut üle 20 aasta,“ selgitab Anne-Lii Sild. „Esimeseks aretuskoeraks oli pikakarvaline taks – tagantjärele mõeldes oli see üsna juhuslik valik. Järgmine, teadlikum ja vajaduspõhine valik oli Lõuna-Vene lambakoer – see on tõsise iseloomuga suurepärane valvekoer, kelle aretus pole lihtne just selles plaanis, et tervele pesakonnale õigeid kodusid leida on kasvatajale liiga suur väljakutse. Minu südame on võitnud Austraalia terjerid, kelle aretusega tegelen süvitsi aastast 2007, ja see töö pakub rohkesti rõõmu.“

Mida on söönud teie pere koerad läbi aegade ja mida söövad praegu?

Anne-Lii kodus on läbi aegade olnud põhiliseks toiduks ikka võimalikult kvaliteetne koerte kuivtoit, millele on erinevaid lisasid juurde antud. „Viimastel aastatel on huvi toortoidu vastu kasvav trend ja eks olen sellega kaasa läinud, kuigi teatud toortoidu komponente on mu koerad alati saanud,“ lisab ta.

Karisel on koerad on olnud juba sellest ajast, kui kuivtoitu veel ei toodetudki. „Algselt said koerad kodutoitu, mida valmistasime ise – toores liha, kala ja munad on olnud menüüs läbi aegade. Kui tuli kuivtoit, siis algul vaimustusime meiegi just mugava ja kiire toitmisvõimaluse üle, kuid aja jooksul elu õpetas, et koera tervise huvides on toortoitmine siiski kõige õigem ja targem valik,“ sõnab ta.

„Alustasin kunagi koerte toitmist kuivtoiduga, kuid läksin sujuvalt toortoidule üle. Koerad on vitaalsed, hambad on ideaalsed. Isegi 13-aastasel koeral on suurepärased hambad, mida pole kunagi pestud ega eraldi puhastatud,“ ütleb Pille. Samuti mainib ta, et tema perspektiivist on kuivtoit täielik keemia. „Öelge palun, kustkohast said vanasti koerad krõbinaid? Koer peab ikka sööma loomset toitu ja seda sabast sarvedeni. Ainult hakkliha ei täida toiteväärtuslikke vajadusi.“

Mis vanusest alates hakkate koertele toortoitu andma? Miks?