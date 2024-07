Puurikanalate õudused paljastanud vabatahtlik: isu kaoks, kui näeksid munadega kokku puutuvaid laipu ja parasiite

Lisaks selle pidamisviisi uskumatule jõhkrusele on puurikanalates tavalised igapäevased nähtused, mis puudutavad toiduhügieeni. Munad, mis jõuavad toidulauale, on kokku puutunud lagunevate laipade, väljaheidete, vere ja parasiitidega.

Laipadega kokku puutuvad munad

Puurikanalates on tavalised mitmesugused vigastused, mille tagajärjel jäävad kannatanud piinarikkalt oma lõppu ootama. Mingit ravi ega hoolt neile ei pakuta. Surnuid on iga päev kümneid ja neid otsitakse kiiruga. Seetõttu on tavaline, et mõni laip jääb mitmeks päevaks elusate kanade vahele vedelema ja lagunema. Munetud munad takerduvad sageli laiba taha ja kui surnu lõpuks leitakse ning eemaldatakse, siis laibaga kokku puutunud munad jõuavad munalindile ning jätkavad oma teekonda toidulauale. Samuti on tavaline nähtus, et surnu ülakeha on vajunud munalindile peale ja munad hõõrduvad vastu surnu pead või kaela.

Verised munad

Absoluutselt kedagi puurikanalates ei huvita tõsiasi, et väga paljud munad lindil on verised. Karbi seest selliseid mune ei leia, sest enne loputatakse veri maha. Farmiseinte vahelt väljaspool sellist vaatepilti meil kunagi näha ei lastaks, sest kes sooviks pannile lahti lüüa verega kaetud muna. See oleks ju ilmselge signaal, et selles tootmises on midagi mäda ja eelistus langeks munadele, mis pärinevad kõrgema lindude heaoluga farmist.

Munadel ronivad parasiidid

Või mida arvaksid, kui munakarpi avades näeksid munadel siblivaid satikaid? Ilmselt kaoks munaisu ära. Puurikanalates on levinud kanalestad, kes põhjustavad kanadele nende verd imedes palju ebamugavust, stressi ja sügelust, kanad ei saa magada ning neil võib tekkida nahapõletik ja sulgede väljalangevus. Puuritingimustes puudub neil lindudel võimalus oma nahka ja sulestikku puhastada, mida nad teeksid liivavanne võttes. Lestad üha paljunevad, ronivad nii kanade kui töötajate kehadel ning ronivad ka sinu toidul – munadel.