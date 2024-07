Loomaarstid selgitavad: kui palju su lemmik tegelikult vett peaks jooma ja millal on põhjust muretseda

Kasside soovituslik vedeliku kogus on 25–50 ml kehamassi iga kilo kohta.

Kuidas kontrollida, kas lemmikloom on piisavalt vedelikku tarbinud?

Naha elastsuse kadu: tõsta looma turjanahka ja vabasta see. Kui looma nahk ei vaju kohe normaalsesse asendisse, võib loom olla dehüdreerunud.

Kontrolli igemeid: kui need on kuivad ja kleepuvad, võib su lemmik vedelikupuuduses olla.

Kui kahtlustad, et su lemmikloom joob liiga palju või liiga vähe, siis mõõda tema päevane tarbitud veekogus ja pea selle üle nõu oma loomaarstiga .

Kõik loomad on dehüdratsiooni- ehk vedelikupuuduseohus, kui nad ei söö ega joo piisavalt.

Kui loomaarst kahtlustab, et teie koer on dehüdreerunud, vaatab ta tõenäoliselt koera täielikult läbi, sealhulgas teeb vereproovid, uriiniproovi, röntgen- ja ultraheliuuring. Selle eesmärk on kindlaks teha dehüdratsiooni raskusaste ja tuvastada võimalik põhjus.