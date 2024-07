FOTOD | Pole ollagi! Maailma väikseim poni on vastsündinud lapse mõõtu ja meenutab pehmet mänguasja

Pool meetrit kõrgust - see tähendab umbes nelja üksteise otsa tõstetud mobiiltelefoni. Just selline näeb välja Pumuckel, kes oma karvastiku tõttu meenutab pehmet mängulooma. „Tavaliselt on vastsündinud inimlapsed umbes niisuguses mõõdus,“ täpsustas poni perenaine Carola Weidemann, kelle sõnul kahe viimase aasta jooksul on loom kasvanud vaid kolm sentimeetrit.