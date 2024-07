Ettevaatust, ka küülik võib saada kuumarabanduse! Kuidas teda selle eest hoida?

Kui su küülikud elavad õues, siis näiteks on võimalik:

Kasutada spreipudeleid

Spreipudeliga on võimalik piserdada küüliku kõrvu vähese koguse veega. Pane aga tähele, et sa ei teeks küülikut läbimärjaks ning et vesi ei satuks kõrva.

Kasutada jäätunud plastikpudeleid või külmaelemente

Küülikute jahutamiseks on hea kasutada plastpudeleid. Täida mitu plastpudelit veega ning pane need sügavkülma. Kui pudel on sulanud, on võimalik regulaarselt vahetada see uue jäätunud pudeli vastu. Lisaks vōib veel küülikute jahutamiseks kasutada külmaelemente. Soovitavalt võiks pudelid ja külmaelemendid panna kas näiteks soki või mõne muu riide sisse, et küülikud el saaks neid närida. Eelistada võiks ka neid külmaelemente, mis on tugevamast plastikust ning täidetud veega, mitte mõne muu ainega.

Tekitada neile varjulised kohad

Oluline on tagada küülikutele varjuline koht, kus ta saaks soovi korral päikese eest peitu minna. Palava ilmaga võiks küülikul olla mitu varjulist kohta.

Keraamilised ja betoonplaadid

Küülikute jahutamiseks on veel hea varjulistesse kohtadesse panna keraamilised- või betoonplaadid. Näiteks maapinnal olev keraamiline plaat on pikemalt jahe ning küülikul on seal hea peal magada.

Vaheta kuumadel päevadel küülikute vett tihedamini!

Kuumadel päevadel peaks küülikute vett vahetama tihedamini. Oluline on, et vesi oleks värske ja jahe ning et oleks pidevalt ees. Samuti peaks kasutama kaussi, kuna pudelitest ei saa küülikud piisavalt vett, et oma janu kustutada.

Jääkuubikute vette lisamine

Jääkuubikute vette lisamine on hea nipp, kuidas hoida palaval päeval küülikute vett jahedana. Siiski ei tasu jääkuubikutega liialdada ning lisada neid vette mõõdukalt.

Toas elavale küülikul lisaks eelnevale võimalik:

Vähendada päikesevalgust toas

Kardinatega on võimalik vähendada toas olevat päikesevalgust ning see aitab hoida ka tuba jahedamana.

Tekitada õhu liikumist