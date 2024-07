VIDEO | Tallinna koeri tervitavad uued lemmikloomadega arvestavad pakiautomaadid

„Kuna lemmikloomaomanikud on aktiivsed pakiautomaatide kasutajad, sest sinna on mugav näiteks koera- ja kassitoitu tellida, siis otsustasime, et pakume neile väikest üllatusmomenti ja lisaväärtust,“ põhjendas Omniva kommunikatsioonijuht Reelika Lepp. „Samuti tasub ühendada kasulik vajalikuga ja võimalusel eelistada autoga pakile järele tulemisele hoopiski väikest jalutust oma neljajalgsega.“

Ta lisas, et selliste erilahenduste tegemine on pakiautomaatide turul kasvav trend, sest pakiautomaat iseenesest on juba kommunikatsioonikanal, mida on võimalik erinevat moodi kasutada ja loovalt läheneda selle disainile ja funktsionaalsusele.