Miks mu naine peab sinu koera kutsikaid imetama? Pahandus hundikoera pärast vallandas ülestõusu

Ajaloost on tema sõnul teada, et koerad on elanud inimestega koos kiviajast alates nii Eestis kui ka mujal maailmas.

„Kuidas koer inimese juurde tuli, seda keegi päris täpselt ei tea, aga arvatakse, et mõni hundikutsikas, kes oli natukene õrnem ja oma karja ei sulandunud, tuli inimese juurde toitu otsima või siis inimene ise võttis mõne leebema hundikutsika enda juurde elama ja siis sai aru, et koerast on väga palju abi - näiteks küttimisel,“ võtab ta kokku inimese ja koera kohtumise loo. „Peale koera surma oli talismaniks tema kihv või luu, kuna usuti, et see toob head jahiõnne.“