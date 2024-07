Linn pole vaid inimeste jaoks: kuidas seda närilistega jagada?

Humaanne näriliste tõrje ei põhjusta loomadele asjatut kannatust. Lisaks keskkonnasõbralikkusele aitab see lähenemine vähendada sekundaarse mürgistuse riski, st mürki ei söö kogemata sisse lemmikloomad , metsloomad ega ka inimesed. Humaanne tõrje on sageli kõige efektiivsem lahendus, sest tegeleb probleemi algpõhjuste, mitte ainult sümptomitega.

Veendu, et toiduaineid sisaldavad pakid ja karbid ning prügikastid on kindlalt suletud. Kasuta närilistekindlaid konteinereid ja korista regulaarselt, et vältida toidujäätmete kogunemist. Kontrolli oma kodu ja lisahoonete ümbrust ning sulge kõik avad ja praod, kust närilised võiksid sisse pääseda. Kasuta tugevaid materjale, nagu metallvõrk ja tsement, et teha sisenemine närilistele võimatuks. Hoolda muru ja taimi regulaarselt, et vähendada närilistele sobilike peidukohtade arvu. Eemalda põõsad ja puud, mis on hoonetele liiga lähedal.