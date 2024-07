Eksootiline tiivuline jäi Sauel pesumasinasse kinni, appi ruttasid päästjad

Eile kell 14.47 teatati häirekeskusele, et Saue vallas Saue linnas Koondise tänava korteris on jäänud pesumasina ukse ja trumli vahele kinni papagoi. Linnu omanik teda ise sealt kätte ei saanud. Appi sõitsid Saue vabatahtlikud päästjad, kes eemaldasid pesumasina ukse, said eksootilise tiivulise sealt elusa ja tervena kätte ning keerasid pesumasina ukse hiljem ette tagasi.