Nokahoop nagu mõõgalöök: kas inimesed ja lemmikloomad peaksid vihale aetud toonekure eest põgenema?

Valge-toonekurgi on Eestis palju ja kindlasti on ka nende seas isendeid, kelle käitumine hälbib tavapärasest – on lühema süütenööriga ja arvavad, et on vaja meie arvates ilmse põhjuseta pidevalt kakelda nii liigikaaslaste kui ka teiste loomadega, selgitab Tartu ülikooli linnuökoloog Marko Mägi.