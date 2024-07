Loomus: loomakaitseseadus peab lähtuma loomade kaitsest, mitte inimeste tahtest loomi kasutada

Loomus pooldab zoofiilia selgesõnaliselt looma suhtes lubamatute tegude loetellu lisamist, ent samas leiab, et looma seksuaalse väärkohtlemise korral peaks loomadega töötamise ja loomade omamise keeld olema kohustuslik lisakaristus.

Väljatöötamiskavatsusega liigutakse lemmikloomade negatiivse listi poole, st koostataks nimekiri loomadest, keda ei tohi lemmikloomana pidada. Ent see ei ole lahendus, kuna loomaliikide arv on väga suur, mistõttu ei saa tagada, et lemmikloomana ei omata looma, kes selleks kuidagi ei sobi. Inimeste tahe pidada lemmikloomana mistahes looma ei tohiks olla ainu- ega esmatähis ega mitte mingil juhul olulisem loomade heaolust.

Loomakaitseorganisatsioonid on ühiselt teinud ettepaneku lõpetada poodides loomade müümine. Lahendusena on väljatöötamiskavatsuses välja toodud tegevusloa kohustuslikuks tegemine praeguse teavituskohustuse asemel, samas jääb selgusetuks, mida see tegelikult muudaks, eriti arvestades praeguse järelevalve vähest võimekust.