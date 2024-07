Arstlik läbivaatus paljastas kohutava tõe: Heleenet oli korduvalt tulistatud

Pesaleidja vabatahtlikud palusid mõni aeg tagasi abi, et nende hoole alla sattunud, liikumisraskustega Olaf ja Heleene saaksid ortopeedile, sest nende käppadel on vigastused. Olafi puhul on tegu vana vigastusega õlast, mis valusid ei tekita ja see omapära jääb talle, sest käppa amputeerima tema puhul ei hakata.

Heleene puhul aga selgus läbivaatusel, et mõni sadist on teda õues tulistanud..Heleenel on kehas kaks kuuli, mõlemad esikäppades. Üks neist liiga ei tee ja eemaldatakse vaid kuul, kuid teisel käpal on see tabanud luud, mistõttu vajab Heleene kirurgilist sekkumist - pankarpaalne artrodees metallplaadiga.

Ühe variandina pakuti ka käpa amputatsiooni, aga Heleene on nii noor kiisu, et ta saaks haige käpa vajaliku sekkumisega kindlasti paremaks. Sealjuures on teda ees ootamas ka kodu, kes teda väga-väga soovib..

Pesaleidja palub: „Aidake meie vaprat Heleenet, kes on igal juhul väärt neljal käpal muretult tatsamist ning kuulidest vabanemist. See on täiesti mõistusevastane ja meie südamed on nii katki, et Heleene on pidanud midagi sellist üldse kunagi läbi elama.. Palun aidake meil saata vapper võitleja operatsioonile, mis tema elu täielikult muudaks!“

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „HELEENE“!

Annetustest saadud raha kasutatakse sajaprotsendiliselt kodutute loomade abistamiseks.