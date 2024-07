Peremehel pole muud teha, kui väravas oodata! Nutikad koerad selgitasid Eesti meistri lammaste karjatamises

„Võistluskogemust Eestis veel napib ja see tõi ka mitmed disklahvid osalejatele, sest ei tunta veel täpselt reegleid. Näiteks ei tohi koerajuht ise liikuda enne, kui koer on lammastega koerajuhi juures alguspunktis tagasi. Lammaste aedikusse ajamisel ei tohi aediku väravat enne sulgeda, kui kõik lambad on aedikus. Aediku sulgemine loetakse võistluse lõpetamiseks ning kui kõik lambad pole selleks hetkeks aedikus tähendab see disklahvi,“ ütles võistluste korraldaja Terell Pihlak.