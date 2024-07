Aitame leida! Pärnus hotelliaknast põgenenud tõukoer kadus järsku jäljetult

Koera omanikud kavandasid algselt rannapäeva Pärnus, kuid et ilm osutus ilusaks, otsustasid ka ööseks koos koeraga suvepealinna jääda. Tuba võeti kesklinnas hotellis St Peterburg.

„Koer tundus pikast rannapäevast päris väsinud. Seepärast jätsime ta hotellituppa ja läksime ise rannaäärsetesse kohvikutesse. Tõmbasin toaaknale isegi ruloo ette, aga kuna aknad on vanaaegsed, siis oli ta ühe konksuga sealt kuidagi hakkama saanud,“ rääkis Nala peremees Henri Arro.

Sellest, et koer talle järgneda kavatseb, polnud tal loomulikult aimugi. Koos kaaslasega võeti lähedal asuvast pargist tõuksid ja ilmselt tänu sellele ei suutnud koer ka peremehel kannul püsida. Tol õhtul nähti teda tiirutamas just seal kandis, kus peremehe jäljed tema jaoks katkesid.

Korra õnnestus Henril koera isegi mõne meetri kauguselt näha, kuid segadusse sattunud loom ei andnud talle ennast kätte.

Pärnu on Nala jaoks võõras linn ja seetõttu on ta ekselnud suvaliselt. Kui algselt jõudsid pererahvani signaalid, et teda on nähtud ka Riia poole jäävas Raekülas, siis need osutusid ekslikuks. Viimati seikles Nala Tallinna suunas - Härma kaubahoovi ning Siimu silla juures ja Sauga lähedal asuvas Hirvela elamupiirkonnas. Üleeilsest õhtust alates pole temast enam midagi kuulda.

„Ta armastab liikuda pigem teedel, ta ei ole eriline metsaloom,“ kirjeldas peremees, kes küll ei välista, et keegi on Nala omale koju võtnud, kuid peab seda pigem ebatõenäoliseks: „Tal on pea praegu sassis, ei tea, mida ta mõelda võib, kas ta on üldse söönud või joonud, aga võõrastele ta ennast kätte ei anna. Seetõttu ongi palve, et kui keegi teda näeb, siis annaks mulle teada. Ei tasu ise teda püüdma hakata.“

Nala ei ole muidu arglik ja suhtub inimestesse sõbralikult, kuid tundmatu olukord on ta tõenäoliselt paanikasse ajanud. Tegemist on koeratõuga, kes ei haugu. „Ta võib teha küll igasuguseid muid hääli, aga ma usun, et praeguseks on ta juba täiesti vait,“ lisas Henri.

Kõigil, kellel on koera kohta infot, palutakse helistada telefonile 5696 7828.