Lemmikloomad pole avalikus rannas lubatud! Kuhu siis nendega minna?

Koduloomade viibimist avalikus supelrannas reguleerib kohalik omavalitsus. Loomade keelamine rannas on peamiselt seotud kõikide rannakülastajate ohutuse ja ranna keskkonna hügieeniga. Koer või muu koduloom võib olla treenitud, aga tegu on siiski loomaga ning tema käitumine on seetõttu ettearvamatu. Lisaks ei korista kõik loomaomanikud oma lemmikute väljaheiteid ja rannakülastajad võivad olla loomade suhtes allergilised.

Rannavalvurite sõnul on kõige sagedasem vabandus teadmatus. „Tavaliselt ei olda lihtsalt ranna reeglitega kursis ja jätkatakse oma jalutuskäiku kuskil mujal. Põikpäisemad koeraomanikud ütlevad, et nende koer on dresseeritud ja puhas, aga me ei saa erandeid teha kellelegi,“ selgitab Mansberg Anne kanali ja Emajõe näitel. On ka loomaomanikke, kes reegleid teades neid teadlikult rikuvad. „On toodud vabanduseks näiteks, et nad teavad, et ei tohi, kuid tulid vaid korraks randa,“ toob Pärnus rannavalvurina tegutsev Hanna-Liisa Schmidt näite.