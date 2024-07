Ellu jäi vaid üks tibu. Mis juhtus Tartu kuulsa pardi poegadega?

15. juulil sai Eesti metsloomaühing teate esimesest koorunud tibust. Nende vabatahtlik läks kohale ja nägi ka teist tibu, kuid ülejäänud munad olid veel koorumata. Ka hilisõhtul oli pardiema pesal. Järgmisel hommikul said nad teate, et pardiema on pesast väljunud koos ühe tibuga – koos jõudsid nad ka Emajõele. Aitäh kõigile liiklejatele, kes pardid üle sõidutee lasid!