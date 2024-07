Tõsiseid tagajärgi põhjustavat äikesehirmu ei maksa alahinnata! Kuidas aidata paanikas koera?

Võimaluse korral püsida koos temaga toas. Luua turvaline peidupaik -näiteks kaetud puur, millega koer on varasemalt harjunud ning mis asub akendeta toas (kardinate ette tõmbamisest on ka veidi abi). Mõni koer tahab pugeda pesukorvi, kappi või mõnda teise taolisesse urgu. Võib lubada tal seda teha, kui peidupaik on turvaline.

Häälele reageerimine on tegelikult normaalne ja ellujäämise seisukohalt vägagi vajalik. Oluline on märgata, kui meie lemmikloom reageerib ülemäära helidele ning pidada nõu spetsialistiga, arutades, millal koer vajab oma hirmuga toimetulekuks abi. Helitundlike koerte puhul kasutatakse nii-öelda kombineeritud teraapiat , mis sisaldab hirmu vähendamisele suunatud meetodit ja positiivse seose loomist.

Hirm helide suhtes võib koertel avalduda erinevate raskusastmetega alates müratundlikkusest kuni mürafoobiani. Enamasti hakkab see avalduma tasapisi koera esimesel-teisel eluaastal ja kahjuks süveneb aastatega. Tihti loodetakse, et küll ta kasvab välja. Kahjuks ei kasva. Varajaselt avaldunud helide hirm on suure tõenäosusega geneetilise päritoluga.

Äikese torm on nii põnevust ja kartust tekitav ilmastikunähtus. Müristamist ja välgusähvatusi on distantsilt põnev jälgida. Samas teavad paljud lemmiklooma omanikud kui hirmutav võib olla see nende lemmikloomale. Äikese- ja paugukartus on üks sagedasemaid hirme koertel.

Söötmismänguasjad

Kui koer on nõus võtma toitu, siis varuda ohutus koguses lemmikmaiused ja kasutada näiteks söötmismänguasju. Konserv lakkumismatil võib olla ahvatlev. Suveperioodil võiks hoida alati sügavkülmas toiduga täidetavaid mänguasju.

Taustahelid

Televiisor, raadio, ventilaator või valgemüra . Lisaks võib kasutada kõrvade katmist - kasutades paksemat kaelussalli või spetsiaalset kõrvadekaitset, mis summutaks helisid. Sellega peab koera muidugi eelnevalt harjutama.

Tuleb jääda rahulikuks!

Omanik ei tohi minna paanikasse ega saada kurjaks. Looma peale pahandamine vaid süvendab hirmu! Katsuda pakkuda oma neutraalse käitumisega loomale tuge.

Desensibiliseerimine

See on hirmu tekitava heli järkjärguline esitamine, alustades tasemest, mis ei kutsu esile ärevust. See peaks võimaldama koeral õppida, et stiimul on kahjutu. Arvukate korduste jooksul saab stiimuli intensiivsus ehk järk-järgult suurendada ja siduda stiimul positiivse emotsiooniga (nt. toit, mäng)

On leitud, et ilutulestiku- ja äikesekartuse puhul on antud meetod osade koerte puhul vägagi edukas, aga nõuab aega ja kannatlikkust. Kindlasti peab seda tegema süstematiseeritult..

Vastuseisundi tekitamine

Negatiivsele stiimulile positiivne tähenduse andmine. Selle meetodiga proovitakse tormi tundemärke (tume taevas, vihm, äike) siduda lemmikmaiuse või lemmikmänguasjaga. Koeral võiks tekkida seos tume taevas= kuivatatud maks või torm= viiner. Selline lähenemine peaks viima selleni, et kui taevas on tume, siis koer hakkab seda seostama lemmikmaiusega ning ei reageeri enam hirmuga. Ideaalis võiks antud meetodiga alustada kutsikaeas, õpetades varakult, et torm on midagi tõeliselt positiivset.

„Thundershirt“ ehk äiksevest

See on tihedalt ümber koera rindkere seotud riideese, mis avaldab õrna survet, omades seeläbi rahustavat toimet. Koera peaks kindlasti enne harjutama sellist riideeset kandma.

Feromoonitooted