Roki hüüab appi: surnud peremehest maha jäänud ja eutaneerimisele toodud siiamipoiss tahab ruttu kliinikust välja

Eile õhtul sai MTÜ Cats Help abipalve Roki nimelise siiami kassi osas, kelle omanik on surnud ning kahjuks ei saa omaniku perekond teda enam enda juures edasi pidada. Seega langetasid nad otsuse kiisu eutaneerida. Arstid aga ei raatsinud vaid 11-aastast, täies elujõus kassipoissi magama, panna.

Eutaneerimisele kavandatud summa eest ning pisut ka Cats Helpi abiga tehti kiisule põhjalikud terviseuuringud, mille tulemusena selgus, et Roki on täiesti terve ja kompu poiss. Kliinikus sai ta ka vaktsiinisüsti.

Ilmselgelt ei saa Roki aga jääda kauemaks Petcity kliinikusse puuri ning MTÜ kassitoas on karantiiniruum hetkel täis. Seega otsib MTÜ võimalikult ruttu kodu, kes saaks Roki kas ajutiselt või päriselt endale võtta.

MTÜ tuletab samas meelde, et tegu on siiamiga ning siiamid on iseloomuga kassid. Roki sobiks kas täiskasvanud inimestega perre või veelgi ideaalsem - maakoju, kus tal oleks võimalik ka õues käia. Väikeste lastega perre Roki ei sobi, kuna võib olla tujukas.