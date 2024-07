Šaakal luusib pealinnas! Kas teda peaks kartma?

Eesti loomakaitse seltsile on viimasel ajal laekunud teated, et inimesed on kohanud Tallinnas Paljassaares šaakalit. Tõenäoliselt sarnaselt rebastega seavad ka nemad ennast mugavasse linnakeskkonda sisse. Selts selgitab, mida silmas pidada, kui seisad silmitsi metsiku loomaga.