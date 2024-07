Jäigi aasta vanuseks. Külastajad tapsid Saaremaa loomaaia krokodillipoja tema auks korraldatud peol

Krokodillipoiss Kusti kostitas hiljuti Saaremaa loomaaias tema auks korraldatud pannkoogipäeval külalisi. Paar päeva hiljem tegi Kusti pererahva silme all oma viimased hingetõmbed. Appi kutsutud loomaarst tuvastas, et krokodillipoja ajus oli verevalum - teda oli kas kivi või kaikaga pähe löödud ning tema elu jäigi vaid aasta pikkuseks. See pole aga kaugeltki ainuke näide loomade vastasest jõhkrusest, millega loomaaia pere on kokku puutunud – mõne aja eest korraldas üks isa oma lastele võistluse, mille eesmärgiks oli pardile kiviga kõige täpsemini pihta saada.