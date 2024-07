Tallinna loomaaia Tiigrioru elanikud kutsuvad nädalavahetusel külastajaid randevuule

Sündmus „Suveõhtu randevuu l´amouri tiigritega“ algab kell 16.00 ning loomaaed on erandkorras avatud kuni kell 22.00. Tulge nautima sumeda suveõhtu maagilist ja romantilist atmosfääri meie tõeliste südametemurdjate, amuuri tiigritega! Tiigriorgu elama asunud liike tutvustavad lühiekskursioonidel kogenud loomaaednikud. Õhtu lõpetab meeleoluka kontsertiga noore muusiku Andreas Poomi akustiline duo.

20.30 Õhtukontsert Vihmametsa kohviku terrassil. Esineb muusiku Andreas Poomi akustiline duo. Andreas Poom on noor eesti laulja-laulukirjutaja, kes alustas muusika kirjutamist väga noorelt, 12-aastaselt. Pärast seda on ta välja andnud mitu omakirjutatud singlit ja esinenud koos Eesti suurimate artistidega. Andreas armastab kirjutada südamlikke laule, mille taga on isiklik tähendus.