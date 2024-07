Jette on vahva must-valge kasukaga kassipreili. Ta on igati sotsiaalne ja kasvanud üles koos oma emaga, kes on talle kõik kassiksolemise tarkused selgeks õpetanud. Jette on praeguseks juba piisavalt vana, et saada endale oma kodu ja pere, kellega suuri uusi seiklusi avastada ning kogeda kõike toredat mida elul pakkuda on.