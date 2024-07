Kuumus niidab ka lemmikuid! Kes peaks kasutama päikesekreemi ja miks pügamine hea mõte pole?

Suvekuumus on väga oodatud ning eriti mõnus on kui see saabub puhkuse ajal. Enamik lemmikloomi taluvad madalamaid temperatuure paremini kui kõrgeid. Kass ja koer ei jahuta end higistades nagu inimesed vaid lõõtsutavad. Kui väliskeskkonna temperatuur muutub liiga kõrgeks, ei suuda loom end ise jahutada ning võib saada kuumarabanduse. Eriti ohtlik on palavus kutsikatele, vanadele ning lühikoonulistele loomadele, hoiatab Tiina Toometi loomakliinik.