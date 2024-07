PÕHJALIK TEEJUHT | Mida on vaja teada enne, kui võtta koju kass

Mida tuleb kindlasti enne teada või ette valmistada, kui võtta kass?

Kassi võtmine on suur ja pikaajaline vastutus. Keskmine kassi eluiga on 13–15 aastat, kuid paljud kassid elavad oluliselt kauem. Enne uue pereliikme võtmist tuleb hoolikalt kaaluda, kas teil on võimalik nii materiaalselt kui ka ajaliselt investeerida kassi heaolusse.

Lemmiku heaolu tagamiseks tuleb suurt rõhku panna elukeskkonnale. Kass vajab privaatseid ja kõrgemaid peidukohti, kus ta tunneb end turvaliselt. Põhiressursid, nagu toit, vesi, liivakast, kraapimisalus, mänguala ja puhke-magamisala, peaksid olema kergesti kättesaadavad ning hästi paigutatud. Füüsiline aktiivsus ja mäng on äärmiselt olulised, eriti tubasele kassile, kellel puudub loomulik võimalus oma instinkte ja meeli väliskeskkonnas rakendada.

Kodukeskkond peab olema kassi jaoks turvaline. Kõrvaldage kõik kassidele ohtlikud taimed, väikesed detailid, mis kujutavad endast allaneelamise ohtu (nt patsikummid, lahtised lõngad/niidid) ning kemikaalid (nt pesuvahendid, värvid).

Et teie ja kassi vaheline suhe oleks harmooniline ning vastastikku positiivne, on oluline mõista kasside käitumist ja kehakeelt. Kassi tervitamine, sülle võtmine, paitamine, positiivsete ja negatiivsete kehakeele signaalide tundmine – need on olulised punktid, millega tutvuda enne, kui perre saabub kass.

Ei tohiks unustada kassi üldist tervist, mistõttu on tähtis regulaarselt külastada veterinaararsti vaktsineerimiseks ja kliinilisteks ülevaatusteks. Samuti tuleks kass sobivas vanuses kastreerida või steriliseerida, et ennetada soovimatute järglaste saamist ning vähendada käitumis- ja terviseprobleemide riski. Siseparasiiditõrjet tuleks teha regulaarselt ka täiesti tubasele kassile.

KASSI TERVIS JA HEAOLU

Millised on kõige olulisemad aspektid kasside igapäevases hoolduses, et tagada nende hea tervis ja heaolu?