Loomakaitsjad taunivad julmal moel toodetava foie gras’ pakkumist Pariisi olümpiamängudel

Mitmed loomakaitseorganisatsioonid , sh Loomus, on esitanud üleskutseid seda otsust uuesti läbi mõtlema. Samas see olukord on tugev meeldetuletus, miks on vaja kehtestada ELi tasandi sundsöötmise keeld foie gras’ tootmise eesmärgil. Loomus saatis vastavasisulise üleskutse ka Prantsusmaa suursaadikule Eestis Emmanuel Mignot’le.

Selleks, et toota foie gras’d sundsöödetakse hanesid ja parte. Sellist tegevust peetakse julmaks, kuna sundsöötmine hõlmab 20–30 sentimeetrise toru sisestamist looma söögitorusse mitu korda päevas kahe kuni kolme nädala jooksul. Nende makku pumbatakse maisist ja õlist koosnevat sööta – mõnikord isegi suruõhu abil. Loomade maks paisub ja avaldab survet teistele organitele, sedasi, et neil on ka raske hingata. Sageli on näha looma noka, silmade, kõri ja söögitoru kahjustusi. See on vastuvõetamatu, et olümpiamängudel serveeritakse tooteid, mis on pärit loomadelt, kellega on nii julmalt käitutud.