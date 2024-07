Surmaotsuse asemele uus lootus: vähi tõttu käpa kaotanud Ardit ootab Türgis innovaatiline protees

Ardi kehast ja käppadest on kipsjäljendid juba võetud ning Miina on sõitmas Türki, et koerale vajalik protees saada. Milliseks kujuneb selle hind, pole veel teada, kuid koerale ja tema perele on valmis abikätt ulatama Pisi Aphrodite Fond. Et fond sõltub lahkete inimeste annetustest, palub see abi ka Delfi lugejatelt. Toetada saab ülekandega pangaarvele: EE747700771008834853, MTÜ Pisi Aphrodite Fond