Kui palju loomad tegelikult inimkeelest aru saavad?

Nad saavad aru nii palju, kui palju nad on kogenud ehk omandanud reflektoorseid kogemusi. Näiteks mul on olnud suureks sõbraks loomaaias ronk Jaška, kes oskas öelda peamiselt vene keeles “Jaska horošii“ ja veel mõned sõnad. Ei ole mingit kahtlust, et ta köitis inimeste tähelepanu ja lootis toredale kontaktile koos igasuguste kasulike tulemustega.