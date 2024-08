12 tite ema Lonni läks uues maakodus õhku täis ja hakkas plõksima

Me sobisime Lonniga kohe ja teda tagasi aedikusse viies mängisin mõttega teda oma olemas olevale koerale seltsiks võtta. Mõtteks see siis erinevatel asjaoludel alguses jäigi.

Märtsis tekkis Lonnile uus kodupakkuja, aga ka siis ei saanud ta endale uut kodu. Minu jaoks oligi see märk, et kui juba nii mitu korda temast loobutakse, peab ta ikkagi meie juurde jõudma.

Omapärane suhe on tal lendavate putukatega - mesilased, kärbsed, herilased. Neid ta ei salli ja igal võimalikul juhul jahib neid oma hammastega. Üldse tundub, et lisaks korgi tõugu koerale ja rebasele on tema veres ka paras annus jahikoera, sest metskitse järele jooksma minnes kaotas ta kuuletumise käsklustele ja oma nime tundmisele. See - jahiinstinkt - ongi kõige ootamatum üllatus tema iseloomus. Õnneks elasime meie eelnevalt 14 aastat lääne-siberi laikaga, nii et loomadele reageeriv koer ei ole meile tundmatu - teame mida teha.