Loomaarstide nappus jättis Hiiumaal pureda saanud koera abita. Koeraomanik: puhkuste ajal peab olema mingi alternatiiv!

„Me helistasime läbi kõik telefonid, mille me leidsime või mis meile anti. Nii paljud inimesed üritasid aidata, isegi jahimehed andsid oma kontaktid. Suurim kliinik teatas, et on augustini puhkusel. Osad ei vastanud üldse, osad vastasid tükk maad hiljem. Üks ütles, et tal on külalised ja ta läheb homme mandrile. Teine, et ta ei tegele enam väikeloomadega ja kui küsisin, et äkki võiks vähemalt valuvaigisti saada, siis vastati, et ma ei tegele üldse enam loomadega. Hästi vaenulik ja halb suhtumine, mitte mingit abi polnud võimalik saada,“ kirjeldas Renaldo.