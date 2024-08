Kas me armastame lemmikloomi täpselt samal moel kui lapsi? Teadlased annavad vastuse

Madridi Rey Juan Carlose ülikooli tegevusterapeut ja loomade ja ühiskonna õppetooli koordinaator Nuria Máximo selgitas, et inimeste ja koerte vahel tekkiv side on sarnane sellele, mis tekib inimestel omavahel. „See põhineb samadel mehhanismidel, mis ühendavad meid teiste inimestega,“ sõnas ta. “Tegevused ja jagatud aeg, millele lisandub usaldus, suhtlemine ja austus, on ühine joon, mis loob turvalise ja ühendava suhte. Seda on väga raske selgitada neile, kes pole seda kunagi kogenud.“