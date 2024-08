TAHAKS KOJU | Muhe Ats võib jagada elu nautimise õppetunde

Ats saab kohe üheaastaseks ning senisest elust umbes kolmandiku on ta oodanud oma inimesi ja unistanud oma kodukesest. Ta on keskmist kasvu sümpaatne triibukas, kel ergas pilk ja ärksad kõrvad kõike lennult haaramas.

Ats on iseloomult pisut pelglik, kuid samas äärmiselt uudishimulik. Kõik uus pakub talle väga suurt huvi ja väljakutseid ning paneb tegutsema. Maiuste peale on ta eriline maiasmokk, kellele meeldib mässata ja mängida.

Teiste kassidega on Atsil läbisaamine väga hea, ta on sõbralik ja seltskondlik ning rahumeelne. Mõni päev on Ats nii rahumeelne, et oleks nagu paras laiskvorst, kes võib kasvõi enamuse päevast lebotada päikese käes pesal ja nautida oma elu. Omaette olles ta muidugi unistab salamisi sellest, et kuidas oleks, kui ükspäev keegi tuleks ja leiaks ta endale seltsiliseks.