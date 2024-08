Kes seal peeglis toimetab? Mina see küll pole! Tajuaed õpetab koeri hirmudest ja käitumisprobleemidest jagu saama

„Erinevad taimed ja pinnased, peidukohad, varjud, tasandid, materjalid,“ loetleb Oja võimalusi, mis koeri ees ootama hakkavad. Näiteks on koertel võimalik oma käppadega tunnetada, kuidas tundub puit, liiv, graniit või plastik. Graniiti pole tema sõnul karta vaja - see käpapadjanditele haiget ei tee. „Kui koer on kasvanud vaibaga korteris, siis ta ei teagi, missugused on teised pinnased,“ põhjendab Oja.