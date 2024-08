Hobuste kallal jõhkrutsemine, mida kohtab olümpialgi, seab ratsaspordi tuleviku küsimärgi alla

Potentsiaalset medalivõitjat Kühnerit märgati hobust metallist piitsaga vastu jalgu peksmas, et loom kõrgemale hüppaks. Rahvusvahelise ratsaspordi föderatsiooni reeglite kohaselt on niisugune treeningumeetod keelatud ja seda peetakse hobuse väärkohtlemiseks. Austria olümpiakomitee asepresident Elisabeth Max-Theurer nentis, et juhtunut tuleb uurida. Kühner ise raius, et süüdistustel puudub igasugune alus.