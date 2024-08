Saaremaal võtavad mõõtu Balti riikide parimad teenistuskoerad

Võistluste ühe korraldaja, Lääne prefektuuri koertegrupi juhi Silvar Rattas mainis, et meie lõunanaabrite teenistuskoerte tase on muljetavaldavalt kõrge, kuid loomulikult pakuvad meie neljajalgsed kolleegid neile kõva konkurentsi.

Veel sõnas Rattas, et võistlusaladena on arvestatud atesteerimisnõudeid, millega teenistuskoerad saavad näidata enda valmisolekut töötamiseks. „Head tulemused võistlustel garanteerivad ka selle, et koerajuhid koos teenistuskoertega saavad korralised atesteerimised sooritatud,“ lisas ta.