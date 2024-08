Autojuht ajas puurist pagenud eksootilise looma meelega alla, teine sarnane loom on Järvamaal siiani jooksus

Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg ütles, et loomad pääsesid lahti kogemata ega osanud suure tõenäosusega endaga midagi peale hakata. „Muidu on nad oma aedikus, toimetavad omaette, ei torma ja on rahulikud tüübid. Paraku selgus, et nad on ka üllatavalt kiired ja nende jaoks oli välja pääsemine hoopis teine situatsioon. Eks nad olid ise ka hämmingus, et enam ei olnud seina ees,“ rääkis ta. „Kahjuks ühest okasseast sõideti sihilikult üle.“

Ta lisas, et autojuht ei võtnud pealtnägijate sõnul kiirust maha ka siis, kui teised liiklejad ohutulesid vilgutasid ja lehvitasid. Seega lõppes ühe eksootilise looma elu autorataste all.

Kui palju teisel ohutunnet võiks olla, on raske prognoosida. Et ilmad on veel soojad, pole tal külmumisohtu, kuid kui loom peaks ka jahedamas omapäi jääma, võib see talle elu maksma minna.

Kuna okassead armastavad puuvilju ja juurikaid, võib oletada, et ellujäänu satub kellegi aeda. Seetõttu palutakse silmad hoolega lahti hoida ning mitte väga kohkuda - iseenesest on tegu rahuliku loomaga.

„Ise püüdma hakata pole mõtet - tal on ikkagi suured-pikad nõelad. Kõige targem on helistada omanikule. Arvestades, et nad ühe ööga suutsid kodust nii kiiresti ja kaugele põgeneda, ei oskagi arvata, kui kaugel ta kodust on,“ lausus metsloomapäästja.

Kui okassiga kellelegi silma jääb, palutakse kiiresti helistada telefoninumbrile +372 505 8893.