Loomakliiniku töötaja: hea loomaomanik, ära hoia kordusvisiitide pealt kokku!

Kordusvisiit on ülioluline ka siis, kui sulle tundub, et loom on terveks saanud ja kõik on hästi. Väga oluline on jälgida dünaamikat ja regulaarselt kontrollida ravimite mõju. Vahel haigus vaid peidab ennast ja sümptomid ei ole enam nii silmapaistvad, eriti omaniku jaoks, kellel ei ole veterinaarias kogemust, aga protsessid vaikselt käivad ja hävitavad sinu lemmiku organismi. Ja kui lõpuks on asi juba väga kaugele jõudnud, võib juhtuda, et sinu lemmikut enam aidata ei saagi...