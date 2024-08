Järvamaal plehku pannud okassiga püüti turvatöötajate abiga kinni

„Ta on nüüd ilusti kodus, väsinud pikast rännust ja paanikast. Ilmselt hetkel veel ei adu, et sõpra ei ole. Eks kõik osapooled saavad nüüd mõelda ja toimetada, igal juhul puur on üle käidud miljon-triljon korda. Õnnetus ei hüüa tulles - nii suur loom suudab end välja pressida ka kümnest sentimeetrist,“ rääkis Võsujalg. „Loomad on loomad ja sellega peab arvestama.“

„Ma näen hästi tihti inimeste tormakust ja ükskõiksust. Minu jaoks on ohutuled märguanne: peatu-vaata-veendu, kasvõi miljon korda. Ohutuled on ohumärk. Need on leiutatud selleks, et anda märku ohuolukorrast. Kui sulle antakse nendega märku, inimesed lehvitavad ja sa ei peatu, siis see tähendab, et sa ei hooli. See lugu oleks võinud ka inimese surmaga lõppeda,“ arutles metsloomade päästja. „Mul on väga kahju sellest okasseast, aga nüüd on nii, et enam midagi teha ei ole.“