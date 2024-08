Narvalanna kulutas kogu pensionisambast välja võetud raha loomakliinikule, koera päästa ei õnnestunudki

Ida-Virumaa loomakliinikute hinnad on Eestis ühed madalamad, kuid raskemaid operatsioone ei soovitanud loomaarst seal teha. „Siin pole sellist aparatuuri nagu Tallinnas ja Tartus, kus koertele-kassidele saaks teha MRT või vere kiirtesti, mis valmib viie minutiga. Meie aparatuuri kasutades võtab sama analüüs aega viis tundi ja kui juhtum on kiireloomuline, võib loom selle aja jooksul surra,“ hoiatas spetsialist, kes siiski julgustas lihtsamaid protseduure, seal hulgas diabeedi- või kilpnäärmeravi, steriliseerimist ja kastreerimist Narvas tegema.

Kuigi hinnatõus on paratamatu, on Ida-Virumaa koerasõprade ühenduse Lucky Dog juhil Tatjana Zamorskajal varuks nõuanne, mida kõik kutsikate soetajad järgida võiksid: kutsikas tuleb osta ainult usaldusväärselt kasvatajalt, et mitte hiljem ravida tervet hulka justkui eikusagilt pärit haigusi.

Samuti ei tohi tema mingil juhul kokku hoida kvaliteetse toidu pealt. „Kui rääkida kuivtoidust, siis kvaliteetset professionaalset toitu tavalisest supermarketist ei leia. See toit on „tühi“; see ei sisalda kõiki vajalikke aineid, mis omakorda kindlasti mõjutab looma tervist tulevikus,“ kinnitas naine, kes oma koertele valmistab toidu otsast peale ise. „See on küll aeganõudev, aga kui veab, käite edaspidi loomaarsti juurde vaid korra aastas – rutiinseks vaktsineerimiseks,“ lausus ta.