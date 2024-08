ARVAMUS | Mirjam Näkk: me kõik kardame hamba välja tõmbamist, kuid põrsastele tehakse seda tuimestuseta

Tööstuslik loomapiinamine pole ainus viis liha tootmiseks. Väikesed põrsad väärivad palju paremat kohtlemist kui neile tööstusfarmides osaks saab.

Järgnevat tõde on raske taluda ka väga tugevatel inimestel ja ma lihtsalt ei suuda uskuda, et see kõik juhtub päriselt ka minu armsas Eestis. Minagi arvasin kord, et Eesti põrsakesed saavad väljas päikese käes ringi joosta. Tegelikkus on aga hullem kui õudusunenägu.

Üks süütute vastsündinud põrsaste esimesi kokkupuuteid inimesega on valust läbi imbunud mutileerimiste kadalipp. Neile saab kiirelt selgeks, et inimest tuleb karta.

Inimestena teame, kui kohutav on hambaarsti juures lasta hambaid puurida, kuid me kannatame selle ära teadmisega, et see on meie heaoluks vajalik. Väikestel põrsastel lõigatakse ilma igasuguse tuimestuseta ja ilma vältimatu vajaduseta silmahambad lihtsalt tangidega maha.

Kas sa suudad seda valu endale ette kujutada, kui sinu hambad lühikeseks nüsitakse? Hammaste lõikamine tekitab vaesele põrsakesele nii lühi- kui ka pikaajalist valu, kuna vigastada võivad saada ka igemed ja keel ning sageli tekib põletik, mis võib levida muudesse kehaosadesse ja isegi emise nisadele.

Tööstuslikus seakasvatuses ei lubata põrsale alles jätta ka tema saba. Mulle lihtsalt ei mahu pähe, kuidas keegi tuleb selle peale, et hakata väikestel loomalastel tükke küljest ära lõikama. See on kehaosa, see kuulub ju keha külge. Sabade profülaktiline lõikamine on Eestis keelatud, kuid kahjuks seatööstust see ei huvita ning pea kõigil Eesti põrsastest on sunnitud selle sandistava ja ebavajaliku protseduuri läbima.

Ma isegi ei hakka siinkohal neile ettekäänetele ja õigustustele kõlapinda andma, millega seatööstus silmhammaste ja sabade lõikamist põhjendab. Ütlen vaid, et need probleemid on tööstusliku seakasvatuse kohutavate elutingimuste tulemus. Lahenduseks oleks sigadele anda liikumisruumi ja tegevust. Kui loomad tunnevad ennast hästi, siis ei teki ka probleeme, mida niivõrd vägivaldsete ja julmade meetmetega kinni mätsida.