Soomest Eestisse eutaneerimisele toodud metsikutest ja eksootilistest kassidest sirgusid tõelised iludused

Harjumaal Arukülas elavate kiisude sugupuu on aukartustäratav - nende esivanemate hulka kuuluvad sooilves, džunglikass ja abessiinia kass. Metsik loomus oleks neile napilt elu maksma läinud - Venemaalt illegaalselt Soome toodud kassid muutusid sedavõrd taltsutamatuks, et omanik nendega enam toime ei tulnud. Kolme aastaga on Roosioksa hobitalu peremees Eino neist ühe saanud nii kaugele, et too naudib isegi paisid, ning eksootilised iludused on laupäeval hobitalu lahtiste uste päeval valmis külaliste ette astuma.